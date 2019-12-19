В гордуме Ижевска согласовали список объектов ремонта и строительства за счёт бюджета в 2020 году

В него вошли школы, детсады и стадионы.

Ижевск. Удмуртия. Перечень объектов ремонта, капитального строительства и реконструкции на 2020 год прошёл согласование депутатов Ижевска на 39 сессии гордумы.

За него депутаты проголосовали единогласно.

В перечень вошли мероприятия по проектированию и проведению капитального ремонта объектов социальной сферы.

«Самая важная тема — это Большой ремонт. Только в этом году мы завершаем 38 объектов: 33 детских сада и пять школ. В следующий год мы продолжим эту работу и уже заложили в бюджете на эти цели 303 млн рублей, этого хватит на ремонт 62 объектов», — сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Планируется построить 2 детских сада в 7 и 8 микрорайонах. Они дадут в общей сложности 440 мест. Также в 2020 году продолжится строительство «Школы будущего» на улице Берша. Школы №17 и 35 получат новые стадионы.

Кроме ремонта и строительства новых социальных объектов в городском бюджете предусмотрены средства на благоустройство территорий, приведение в нормативное состояние тротуаров и дорог в частном секторе.

«В 2020 году мы заложили 20 млн рублей на покрытие щебнем дорог, не имеющих твёрдого покрытия. Напомню, что в 2019 эта сумма равнялась 10 млн. По ремонту тротуаров в Ижевске точная сумма пока не определена, но она точно будет кратно превышать объёмы 2019 года», — отметил Олег Бекмеметьев.

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