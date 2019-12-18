Практику Ленинского района Ижевска по обращению с ТКО могут перенести на все районы города

Здесь в частном секторе отказались от сигнального метода сбора мусора.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев предложил перенести практику Ленинского района по обращению с ТКО на все районы города. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

До перехода на новую систему обращения с ТКО утилизация мусора в частном секторе Ленинского района осуществлялась перевозчиками сигнальным методом два раза в месяц по выходным дням. 13 маршрутов движения спецтехники проходили через 454 точки сбора мусора.

С 1 января 2019 года, когда региональный оператор взял на себя вывоз мусора и ликвидацию несанкционированных свалок, администрация Ленинского района провела работу по оптимизации маршрутов движения спецтехники и сокращению точек сбора ТКО.

Вместо сигнального сбора мусора жителям предложили складировать отходы в контейнерах на специально оборудованных площадках. Решения принимались на собраниях жителями улиц, выбирались места для установки контейнерных площадок с учётом требований СанПиН и по согласованию с жителями близлежащих домов. Отметим, что обязанность по созданию и содержанию площадок накопления ТКО на муниципальной земле возложена на органы местного самоуправления.

На конец года в частном секторе Ленинского района обустроены 30 контейнерных площадок, мусор вывозится еженедельно и дополнительно два-три раза в месяц по выходным. Обустройство дополнительных мест накопления ТКО позволило ликвидировать 136 точек сбора и сократить маршруты движения мусоровозов с 13 до 8.

В 2020 году администрация района планирует провести дополнительную работу с юридическими лицами по заключению договоров на вывоз ТКО, продолжить обустройство контейнерных площадок и максимально отказаться от сигнального метода сбора мусора.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев высоко оценил результаты от проделанной работы в Ленинском районе по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов в секторе частной застройки и рекомендовал главам администраций других районов города перенять эту практику.

Подробности на сайте администрации Ижевска.