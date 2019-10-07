  • $ 65.03 ↓
  • € 71.35 ↑

В Ижевске вновь собирают макулатуру для восстановления парашютной вышки

17:30, 07 октября, 2019
Аграфена Костромская
В Ижевске вновь собирают макулатуру для восстановления парашютной вышки
17:30, 07 октября, 2019
Аграфена Костромская
115
0
#общество\n#Ижевск\n#конкурс\n#город\n#Удмуртия\n#макулатура\n#благотворительность
Фото: vk.com/a.brechalov
115
0

Власти готовы помочь горожанам и компаниям с вывозом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал второй этап сбора макулатуры для возрождения парашютной вышки в Школе юных летчиков. Об этом сообщила пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Власти предложили предприятиям и организациям города поучаствовать в данном этапе сбора. Также к конкурсу могут присоединиться редакции СМИ Ижевска: сдать ненужные черновики или старые выпуски газет.

Сбор макулатуры производится в Школе юных лётчиков ежедневно с 09:00 до 19:00 часов до 30 октября. Власти города готовы организовать помощь с транспортом, если потребуется.

Напомним, что у вышки нарушена конструкция шахты с противовесом, нет стрелы. Восстановление оценили в 1,5 млн рублей. Деньги на ремонт планировали собрать за счет сдачи макулатуры, однако вместо запланированных 500 тонн жители сдали всего 86 тонн на общую сумму 330 тыс. рублей.

17:30, 07 октября, 2019
Аграфена Костромская
115
0
#общество\n#Ижевск\n#конкурс\n#город\n#Удмуртия\n#макулатура\n#благотворительность

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Представители Удмуртии покинули правительство Севастополя

09:00, 01 октября, 2019
4854

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

4272
11:35, 02 октября, 2019

Полиция задержала в Ижевске бывшего руководителя «управляек» Рауфа Кутдузова

4179
14:49, 03 октября, 2019

14-летняя девочка погибла в результате ДТП на трассе в Удмуртии

3838
20:40, 04 октября, 2019

Две новые деревни нашли в Удмуртии при подготовке к всероссийской переписи

3651
14:00, 02 октября, 2019

Мать из Хакасии позволила любовнику изнасиловать своих дочерей за деньги

18:01, 30 сентября, 2019
3074

В Улан-Удэ экстренно приняли роды у женщины, попавшей под трамвай

2646
10:25, 04 октября, 2019

Художница нарисовала принцесс из советских мультиков в стиле Disney

1925
11:50, 03 октября, 2019

Вступили в силу: что изменится в жизни россиян с 1 октября

1732
09:52, 01 октября, 2019

В Кемерово отец остановил женщину, укравшую его новорожденного сына из роддома

873
15:42, 03 октября, 2019

«Просто сформировалась»: ученые нашли в космосе планету размером с Юпитер недалеко от Земли

15:00, 30 сентября, 2019
4050

Британский таксист спас беременную женщину от секс-рабства

1031
14:32, 01 октября, 2019

Спевшей в американском метро бездомной россиянке помогут записать альбом

974
17:31, 03 октября, 2019

Маскировка: пользователи сети озадачились поиском леопарда на фото

930
10:42, 01 октября, 2019

Бренд одежды Forever 21 заявил о банкротстве

889
09:25, 30 сентября, 2019