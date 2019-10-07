В Ижевске вновь собирают макулатуру для восстановления парашютной вышки

Власти готовы помочь горожанам и компаниям с вывозом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал второй этап сбора макулатуры для возрождения парашютной вышки в Школе юных летчиков. Об этом сообщила пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Власти предложили предприятиям и организациям города поучаствовать в данном этапе сбора. Также к конкурсу могут присоединиться редакции СМИ Ижевска: сдать ненужные черновики или старые выпуски газет.

Сбор макулатуры производится в Школе юных лётчиков ежедневно с 09:00 до 19:00 часов до 30 октября. Власти города готовы организовать помощь с транспортом, если потребуется.

Напомним, что у вышки нарушена конструкция шахты с противовесом, нет стрелы. Восстановление оценили в 1,5 млн рублей. Деньги на ремонт планировали собрать за счет сдачи макулатуры, однако вместо запланированных 500 тонн жители сдали всего 86 тонн на общую сумму 330 тыс. рублей.