В Ижевске не смогли собрать 500 тонн макулатуры на восстановление парашютной вышки

За все время акции удалось собрать около 86 тонн бумаги.

Ижевск. Удмуртия. Из запланированных 500 тонн макулатуры на восстановление парашютной вышки «Школы юных летчиков» в Ижевске смогли собрать только 86 тонн. Об этом сообщает пресс-служба города.

Большую часть бумаги на акцию «Новая жизнь парашютной вышки» принесли школы столицы Удмуртской Республики – 67,3 тонны. Детские сады внесли более 7 тонн. Откликнулся на призыв сдать макулатуру и бизнес.

По итогам акции самые активные участники получат благодарственные письма, сертификаты и поощрительные призы - возможность полетать в аэротрубе, прыгнуть с парашютной вышки, полетать на параплане с инструктором, принять участие в экскурсиях по Ижевску и Удмуртской Республике.

Кроме того, на платформе Boomstarter удалось собрать почти 320 тыс. рублей. На лицевой счет «Школы юных летчиков» пришло еще 200 тыс. рублей.

Напомним, что восстановление парашютной вышки оценили в 1,5 млн рублей. На сегодняшний день у нее нарушена конструкция шахты с противовесом, нет стрелы.