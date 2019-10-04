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В Ижевске не смогли собрать 500 тонн макулатуры на восстановление парашютной вышки

08:30, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
В Ижевске не смогли собрать 500 тонн макулатуры на восстановление парашютной вышки
08:30, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
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#общество\n#Ижевск\n#молодежь\n#макулатура\n#благотворительность
Фото: pixabay.com
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За все время акции удалось собрать около 86 тонн бумаги.

Ижевск. Удмуртия. Из запланированных 500 тонн макулатуры на восстановление парашютной вышки «Школы юных летчиков» в Ижевске смогли собрать только 86 тонн. Об этом сообщает пресс-служба города. 

Большую часть бумаги на акцию «Новая жизнь парашютной вышки» принесли школы столицы Удмуртской Республики – 67,3 тонны. Детские сады внесли более 7 тонн. Откликнулся на призыв сдать макулатуру и бизнес. 

По итогам акции самые активные участники получат благодарственные письма, сертификаты и поощрительные призы - возможность полетать в аэротрубе, прыгнуть с парашютной вышки, полетать на параплане с инструктором, принять участие в экскурсиях по Ижевску и Удмуртской Республике.

Кроме того, на платформе Boomstarter удалось собрать почти 320 тыс. рублей. На лицевой счет «Школы юных летчиков» пришло еще 200 тыс. рублей.

Напомним, что восстановление парашютной вышки оценили в 1,5 млн рублей. На сегодняшний день у нее нарушена конструкция шахты с противовесом, нет стрелы. 

08:30, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
470
0
#общество\n#Ижевск\n#молодежь\n#макулатура\n#благотворительность

 

 

 


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