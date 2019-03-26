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Проект изменений правил благоустройства Ижевска отправили на доработку

09:00, 26 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
09:00, 26 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#общественные слушания
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Глава города принял такое решение после общественных слушаний.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 25 марта, в администрации столицы Удмуртии состоялись публичные слушания по внесению изменений в решение Гордумы «Об утверждении Правил благоустройства города Ижевска». На заседании присутствовали представители многоквартирных домов и жители частного сектора.

Бурное обсуждение общественности вызвали вопросы, связанные со складированием снега на придомовых территориях, новыми требованиями к местам накопления ТКО и определением границ прилегающих территорий.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев напомнил жителям, что если собственники складируют снег на своей земле, а не муниципальной, то вывозить его можно лишь за свой счёт, а не за бюджетный. При этом градоначальник заверил, что «заставить платить деньги за вывоз снега мы не можем». Мэр призвал собственников жилья самостоятельно оценивать необходимость вывоза снега из дворов, ведь сэкономленные на этом средства горожане могут потратить на благоустройство территории в весенне-летний период.

Председатель общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев также отметил, что, если во дворе отсутствуют места для складирования снега, жители самостоятельно должны принимать решение о том, какой участок под это выделить, не вступая в противоречие с муниципальными законами.

Председатель комиссии Общественной палаты Ижевска по экономическому развитию Александр Бадица предложил синхронизировать уборку снега подрядными организациями с работой управляющих компаний, а также определить на территории города дополнительные снегосвалки, чтобы снизить расходы на транспортировку снега.

Жители частного сектора посетовали администрации Ижевска, что вынуждены собственноручно и бесплатно убирать снег с муниципальных дорог, поэтому предлагаемые изменения в Правила благоустройства также, по мнению горожан, требуют более тщательной проработки. 

Также общественность отметила неоднозначность предлагаемого нововведения - передачи обязанностей по расчистке прилегающих территорий от муниципалитета предпринимателям, юрлицам, УК, горожанам. Жители обозначили факт того, что, получая в обязанность уход за прилегающей территорией, никаких позитивных преференций при этом для них не имеется.     

Олег Бекмеметьев в конце общественных слушаний заверил, что все высказанные замечания и предложения запротоколированы и учтены. Для дальнейшего обсуждения изменений Правил благоустройства решено было создать рабочую группу с привлечением общественности.

Подводя итог встречи, глава города принял решение предложить Гордуме Ижевска снять с ближайшей сессии проект изменений в Правила благоустройства из-за необходимости широкой доработки.

09:00, 26 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#общественные слушания

 

 

 


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