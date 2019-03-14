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Дом чиновника Охизина в Ижевске включили в план приватизации

09:30, 14 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
09:30, 14 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#архитектура\n#Удмуртия\n#историческое наследие\n#история Ижевска
Фото: susanin.news
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Старинный особняк построили в 1914 году.

Ижевск. Удмуртия. Старинный особняк на улице Пастухова, 11А в Ижевске включили в прогнозный план приватизации на 2019 год. «Дом чиновника К.И. Охизина» является объектом культурного наследия регионального значения.

Здание построено в 1914 году в качестве жилого дома для заводского служащего К.И. Охизина, а весной 1919 года здесь расположился штаб батальона особого назначения 2-й армии, а также Клуб коммунистов IV района. В 1920 году — открылся клуб III Интернационала. Здесь же в ноябре 1921 года проходил I областной съезд профсоюзов.

В последующие годы в доме располагались комсомольский клуб и центральный пионерский клуб. В 1935 году здесь открыли Дом художественного воспитания детей (ДХВД), в котором работали студии музыкального, изобразительного, балетного искусств, а 24 апреля 1935 года при ДХВД начал работать Удмуртский государственный театр кукол. Позднее в «Доме чиновника Охизина» располагалась детская музыкальная школа №2. Сейчас она находится в более современном здании рядом. Муниципалитет планировал реконструировать вековой особняк и открыть центр, посвящённый П.И. Чайковскому с камерным концертным залом.

Сейчас здание включили в перечень имущества, подлежащего приватизации в 2019 году. Здание имеет площадь в 370,7 кв. м. Как пояснил «Сусанину» руководитель агентства по госохране ОКН Удмуртии Юрий Перевозчиков, частник может приобрести здание в собственность и отреставрировать его, дальнейшее использование должно отвечать соответствующим нормам закона и охранным обязательствам.

Учитывая, что рядом находится школа, открытие здесь питейных заведения невозможно. Подобное произошло в отреставрированном «Доме Васильева» на перекрёстке улиц Пушкинской и Ленина. Не исключён сценарий, что городу не удастся продать старинный особняк.

«Если не продадут, будем своими надзорными мероприятиями принуждать муниципалитет к действиям», — сообщил Юрий Перевозчиков, комментируя вопрос о необходмости реконструкции здания.

09:30, 14 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
231
0
#Ижевск\n#архитектура\n#Удмуртия\n#историческое наследие\n#история Ижевска

 

 

 


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