Управляющие компании Ижевска смогут получать талоны на вывоз снега за полцены

В ближайшее время в городе планируют создать соответствующий электронный сервис.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируют создать электронный сервис, который позволит управляющим компаниям получать талоны на вывоз снега за полцены. Об этом пишут «Известия Удмуртской Республики» со ссылкой на слова главы города Олега Бекмеметьева.

«Если сейчас за кубометр вывозимого снега приходится платить 83 рубля, то при покупке электронного билета она составит 42 рубля. Это ощутимо поможет снизить финансовые затраты управляющих компаний. Все управляющие компании Ижевска должны известить о начале работы сервиса. Сейчас систему испытывают в тестовом режиме. Дано указание директору ДРЭУ, временно управляющему городской снегосвалкой, на улице Пойма, 19, не отказывать управляющим компаниям в приеме снега», - сказал Бекмеметьев.

Напомним, что 23 февраля в Ижевске из-за снегопадов ввели режим повышенной готовности.

По сведениям синоптиков, в Удмуртии в феврале выпало осадков в два с половиной раза больше нормы.