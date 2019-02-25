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В Удмуртии за февраль выпало в два с половиной раза больше осадков

12:40, 25 февраля, 2019
Георгий Поветкин
12:40, 25 февраля, 2019
Георгий Поветкин
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#благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#коммунальные службы
Фото: ИА "Сусанин"
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Однако высота снежного покрова к 20 числу оказалась в норме, но, по прогнозам синоптиков, к концу месяца будет выше средних многолетних значений на несколько сантиметров.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за неполный февраль выпало осадков в два с половиной раза больше нормы. При этом высота снежного покрова к 20 числу оказалась в норме, но, по прогнозам синоптиков, к концу месяца будет выше средних многолетних значений на несколько сантиметров. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.

Февраль стал самым снежным месяцем этой зимой. […] Однако в предыдущие зимние месяцы количество выпавшего снега было в основном незначительно», - сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики при этом называют февральские снегопады аномальными, прогнозируя их усиление к концу недели.

«В начале недели снег будет в основном небольшой, в конце рабочей недели ожидается усиление интенсивности снегопадов», - сообщили в Гидрометцентре.

В ближайшие дни ночью прогнозируется температура -8, -13 градусов по Цельсию. В ночь на четверг -10, -15 °С, местами до -19 °С. Днем ожидается -5..-10 °С.

В субботу, 23 февраля, В Ижевске из-за снегопадов ввели режим повышенной готовности. Глава города Олег Бекмеметьев оценил уборку магистральных дорог «на троечку». В связи с этим глава поручил управляющим компаниям организовать с муниципальной милицией график обхода дворов для их последующей уборки.

12:40, 25 февраля, 2019
Георгий Поветкин
276
0
#благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#коммунальные службы

 

 

 


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