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Энергетики пообещали осветить Ижевск ко Дню города

11:14, 12 января, 2019
Дарья Саушина
11:14, 12 января, 2019
Дарья Саушина
1061
0
#Удмуртэнерго\n#энергетика\n#Ижевск\n#освещение
Фото: vk.com/a.brechalov
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Ожидается, что в Ижевске станет светлее, а улицы украсит декоративная подсветка.

Ижевск. Удмуртия. Ко Дню города в Ижевске должно стать ярче. Как сообщает пресс-служба Удмуртэнерго, об этом на встрече с руководством региона заявил генеральный директор МРСК Центра - управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

По его словам, существует проект «Светлая страна». В рамках этой программы энергетики гарантируют обеспечить не только бесперебойное электроснабжение, но и осветить улицы городов и районных центров республики новыми уличными светильниками и декоративной подсветкой.

«Ижевск сегодня остается одним из самых недостаточно освещенных городов. Надеемся, что, реализовав проект концессионного соглашения, мы сможем поднять на качественно новый уровень освещенность городских улиц. Планируем сделать столицу Удмуртии ярче уже ко Дню города - в Ижевске он отмечается 12 июня, - заявил Игорь Маковский. - Уверен, город преобразится – ярко освещенные улицы, декоративная подсветка зданий и сооружений. Жители и гости Ижевска увидят совсем другой город – яркий и запоминающийся!».

Напомним, что в конце декабря 2018 года «МРСК Центра и Приволжья» подписала договор с «Ижевскими электросетями» о консолидации активов. Большую часть имущества муниципального предприятия приобрели за 2,164 млрд рублей без учета НДС.

11:14, 12 января, 2019
Дарья Саушина
1061
0
#Удмуртэнерго\n#энергетика\n#Ижевск\n#освещение

 

 

 


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