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Инвестор предложил вложить более 800 млн рублей в уличное освещение Ижевска

15:15, 27 июля, 2018
Георгий Поветкин
15:15, 27 июля, 2018
Георгий Поветкин
366
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#благоустройство\n#Ижевск\n#Ростелеком\n#Удмуртия\n#освещение
Фото: ИА "Сусанин"
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Проект презентовали на инвестиционном совете города в пятницу, 27 июля.

Ижевск. Удмуртия. «Ростелеком» предложил вложить 851 млн рублей в уличное освещение столицы Удмуртии. Проект обсудили на инвестсовете в администрации Ижевска в пятницу, 27 июля.

В ходе своего доклада руководитель направления МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Руслан Рахимов отметил, что компания предлагает не растягивать замену оборудования на светодиодное на 5-6 лет, в том числе инвестор готов поменять существующие кабели на более безопасные. Речь идет о концессионном соглашении сроком на 15 лет.

Рахимов отметил, что в данном случае город в том числе сможет переложить ответственность по ремонту оборудования на концессионера. Это важно, так как средний износ оборудования на данный момент составляет более 40 процентов.

«При концессии все данные риски переносятся на концессионера», - сказал Рахимов.

По его словам, сэкономленные за счет заключения концессии средства можно будет потратить на освещение районов, которые нуждаются в установке дополнительных светильников.

Как рассказал директор МКП Ижевск «Горсвет» Сергея Кныжова, сейчас в столице Удмуртии насчитывается 30295 светильников и 924 км линий электропередачи, 593 км из которых воздушные. Кныжов отметил, что в ближайшие 15 лет также понадобится заменить около 2,5 тыс. опор. Всего в управлении «Горсвета» их более 12,5 тыс.

Комиссия приняла решение доработать проект в составе рабочей группы.

15:15, 27 июля, 2018
Георгий Поветкин
366
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Ростелеком\n#Удмуртия\n#освещение

 

 

 


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