ИРИ запускает познавательно-развлекательный канал «Мы»

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Весной 2024 года зрители по всей стране увидят документальные и образовательные проекты, реалити-шоу и тревел-шоу, проекты для детской и подростковой аудитории, художественные сериалы, созданные при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Канал (18+) будет доступен в широких пакетах операторов IPTV, кабельного телевидения и в онлайн-кинотеатрах. Действующие абоненты получат доступ к нему в общем пакете услуг.

Канал начнет вещание в марте на онлайн-платформе Wink.ru и на других площадках, которые будут объявлены дополнительно.

Организацией производства и вещания, дистрибуцией и маркетингом телеканала занимается группа компаний «Медиа-Телеком» (совместное предприятие НМГ и «Ростелекома»).

Контент на канале «Мы» будет объединен по семи тематическим категориям: «Мы.Страна», «Мы.Люди», «Мы.Культура», «Мы.История», «Мы. Дело», «Мы.Наука» и «Мы.Технологии». В программе — молодежные сериалы «Саня, газуй!», «Естественный отбор», «Сама дура», онлайн-шоу «Уездный доктор», тревел-шоу «Куда глаза не глядят» с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем, кулинарное тревел-шоу «Пахнет вкусно!» и другие проекты. Канал предоставит доступ к разнообразному контенту, поддержанному ИРИ и размещенному на различных интернет-площадках, в одной точке.

«За несколько лет нашей работы появилось много талантливых проектов, которые набирают миллионы просмотров в интернете. И мы приняли решение делиться ими и с телевизионной аудиторией. А пользователи IPTV и кабельного телевидения — это около 50 миллионов зрителей по всей России. При этом онлайн-формат для ИРИ по-прежнему остается приоритетным: на канале будут показываться те проекты, которые не просто вышли, а «прожили» достаточно времени в сети. Какой это период — определяют правообладатели проекта, его производители и дистрибьюторы», — сказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

«Мы уверены, что новый телеканал привлечет внимание самой широкой аудитории. У ИРИ уже не одна тысяча часов качественного и глубокого контента, который рассказывает о нашей стране во всем ее многообразии — об удивительных людях, героях прошлого и настоящего, о культуре и искусстве, истории, спорте, уникальных местах и природе. Поэтому канал будет интересен жителям всех регионов страны», — подчеркнул генеральный директор компании «Медиа-Телеком» Александр Косарим.

Подробная программа будет объявлена позже.

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