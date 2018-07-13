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На конкурс по вывозу мусора из Камбарки не подано ни одной заявки

09:00, 13 июля, 2018
Дмитрий Афонин
09:00, 13 июля, 2018
Дмитрий Афонин
283
0
#Камбарка\n#экология\n#Удмуртия\n#мусор\n#уборка мусора
283
0

Документация об этом размещена на площадке госзакупок.

Камбарка. Удмуртия. На участие в конкурсе по вывозу мусора из Камбарки не подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно условиям документации, исполнитель должен был собирать и вывозить мусор с 1 августа по 30 ноября. Администрация Камбарки была готова потратить на эти цели 1,2 млн рублей.

Как рассказывал «Сусанину» в мае 2018 года первый заместитель главы райадминистрации Александр Галанов, старая свалка рядом с Камбаркой должна быть закрыта в августе 2018 года, а новый полигон пока не открыт.

09:00, 13 июля, 2018
Дмитрий Афонин
283
0
#Камбарка\n#экология\n#Удмуртия\n#мусор\n#уборка мусора

 

 

 


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