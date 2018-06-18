По информации администрации города, в ближайшее время проблема решится.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска прокомментировали ситуацию с приостановлением работ по уборке улиц. Как сообщили в городской администрации, в ближайшее время проблема решится.

«По информации управления финансов администрации города Ижевска, в ближайшее время ситуация с финансированием работ, выполненных подрядчиком в рамках муниципального контракта, будет урегулирована», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» с 15 июня прекратило работы по содержанию дорог и улиц Ижевска. Это было связано с многомилионными долгами службы благоустройства и дорожного хозяйства.