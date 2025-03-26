Воткинск. Удмуртия. В Воткинске стартовала акция «Чистый город» (18+) по благоустройству и санитарной очистке городских пространств. Об этом сообщает глава города Алексей Заметаев.

«В городе активно тает снег, вместе с ним «вытаивают» проблемы, связанные и с дорогами, и с благоустройством, и, конечно же, с мусором», – поделился глава.

Первый общегородской субботник пройдёт 28 марта. «Призываю всех горожан присоединиться и навести чистоту на территориях, прилегающих к домам, учреждениям и организациям», – говорится в сообщении.

Глава напомнил, что до празднования 185-летия великого композитора Петра Чайковского и, соответственно, до приезда в Воткинск почётных гостей осталось чуть больше одного месяца.

Следующий общегородской субботник планируют провести 21 апреля. Тогда же пройдёт акция «Чистый берег» (18+) по очистке береговой полосы Воткинского пруда.