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Жителей Воткинска призвали поучаствовать 28 марта в общегородском субботнике

15:15, 26 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Жителей Воткинска призвали поучаствовать 28 марта в общегородском субботнике
15:15, 26 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
13
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#субботник\n#уборка мусора\n#благоустройство\n#весна\n#185-летие Чайковского
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Задача – подготовить город к празднованию юбилея Петра Чайковского.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске стартовала акция «Чистый город» (18+) по благоустройству и санитарной очистке городских пространств. Об этом сообщает глава города Алексей Заметаев.

«В городе активно тает снег, вместе с ним «вытаивают» проблемы, связанные и с дорогами, и с благоустройством, и, конечно же, с мусором», – поделился глава.

Первый общегородской субботник пройдёт 28 марта. «Призываю всех горожан присоединиться и навести чистоту на территориях, прилегающих к домам, учреждениям и организациям», – говорится в сообщении.

Глава напомнил, что до празднования 185-летия великого композитора Петра Чайковского и, соответственно, до приезда в Воткинск почётных гостей осталось чуть больше одного месяца.

Следующий общегородской субботник планируют провести 21 апреля. Тогда же пройдёт акция «Чистый берег» (18+) по очистке береговой полосы Воткинского пруда.

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15:15, 26 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
13
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#субботник\n#уборка мусора\n#благоустройство\n#весна\n#185-летие Чайковского