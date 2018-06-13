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В Ижевске на территории парка Кирова открыли фан-зону

10:05, 13 июня, 2018
Георгий Поветкин
10:05, 13 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#благоустройство\n#досуг\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Парк Кирова
Фото: Илья Вихарев
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Уже 14 июня горожане на большом экране смогут увидеть первый матч сборной России на чемпионате мира.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории парка Кирова открыли фан-зону. На новой площадке помимо экрана установили специальную трибуну, площадку для игровых видов спорта, а также зоны, где родители могут проводить время с маленькими детьми.

Также здесь располагается зона фуд-кортов, где горожане могут перекусить.

«Сегодня мы открываем фан-зону. Это новая точка притяжения в парке Кирова, и я уверен, что это место будет нас заряжать эмоциями и энергией. Я думаю, что таких мест в нашем городе будет появляться все больше и больше», - сказал министр строительства и ЖКХ Удмуртии Иван Ястреб.

В свою очередь, начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов отметил, что до начала строительства фан-зоны «было много разговоров о целесообразности благоустройства данной территории».

«Но сегодняшний день расставил все точки над i. Горожане голосуют своим прекрасным настроением, своим присутствием на площадке», - сказал Артем Богданов.

Напомним, что 14 июня сборная России по футболу проведет свой первый матч на чемпионате мира. Команде Станислава Черчесова будет противостоять Саудовская Аравия. Матч покажут в прямом эфире на большом экране. Поединок начнется в 19:00 по местному времени.

10:05, 13 июня, 2018
Георгий Поветкин
1223
0
#спорт\n#благоустройство\n#досуг\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Парк Кирова

 

 

 


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