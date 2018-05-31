Фестиваль стрит-арта и граффити пройдет в Ижевске

Мероприятия запланированы с 21 по 23 июня в рамках празднования Дня молодежи.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится городской фестиваль стрит-арта и граффити «Наш спортивный город». Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятия состоятся с 21 по 23 июня в рамках празднования Дня молодежи.

Фестиваль пройдет в два этапа:

- до 15 июня - прием и оценка эскизов, которые предоставляются в цветном исполнении на бумаге формата А4 или в электронном виде в формате JPEG;

- до 23 июня - участники, прошедшие первый этап, получат возможность реализовать эскизы на площадках у территории НУЗ «Отделенческая больница на станции Ижевск ОАО «РЖД» (улица Механизаторская, 22).

Принять участие в фестивале могут горожане старше 14 лет. Каждый участник может предоставить не более трех работ. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки по адресу: улица Динамовская, 130 или по электронной почте olimp130@mail.ru.