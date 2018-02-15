Более 700 жителей Ижевска остались без газа

Авария на подземном газопроводе оперативно устранена.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 домов в районе улицы Молодёжной остались без газа. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в газовой службе города.

В среду, 14 февраля, произошёл порыв на подземном участке газопровода. В результате чего с 13:00 жители многоквартирных домов остались без газа. Вечером того же дня авария была устранена. С 18:00 специалисты газовой службы начали проводить пробные пуски.

С 08:00 четверга, 15 февраля, проводятся повторные пуски. По сообщению представителя газовой службы, их сотрудники проводят поквартирный обход всех 11 домов. И до конца дня газ вернётся к каждому потребителю.