Жители не предоставили доступ в квартиры специалистам-газовикам.

Ижевск. Удмуртия. В конце января более 700 квартир в Ижевске временно остались без газа. Как сообщает пресс-служба городской администрации, жители не предоставили доступ к плитам специалистам «Газпром газораспределение Ижевск».

«Было временно приостановлено газоснабжение в 26 многоквартирных домах, без газа оставались более 700 квартир», - говорится в сообщении.

Как отметил замглавы администрации Ижевска Сергей Задорожный, такие меры вызывают недовольство у тех граждан, которые исправно платят за потребленные ресурсы и выполняют все обязательства по замене оборудования.

По словам гендиректора «Газпром газораспределение Ижевск» Алексея Вершинина, в последнее время компания работает над тем, чтобы увеличить штат мастеров и слесарей, которые смогут проводить техобслуживание газового оборудования в многоквартирных домах. Для удобства жителей с 1 февраля проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будут осуществляться и в выходные дни, с 1 марта газовики начнут работать в две смены - до 20:00.

Представители управляющих компаний сообщили, что всегда есть 3-4% жителей, которые по разным причинам не предоставляют доступ к газовому оборудованию, и с ними надо работать особенно тщательно.

Также двумя днями ранее прокуратура Удмуртии сообщила о самоуправных действиях компании «Газпром межрегионгаз Ижевск». В надзорном органе установили нарушения порядка отключения котельной АО «Ижметмаш» от газоснабжения, которые повлекли за собой нарушение прав предпринимателей и угрозу срыва отопительного периода в микрорайонах «Буммаш» и «Столичный».

Помимо котельной АО «Ижметмаш» ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» 24 ноября 2017 года незаконно отключены от газоснабжения жилые здания на Воткинском шоссе, д.166,166а,166б (общежитие), а также логистический комплекс, которые не имели задолженности за энергоресурсы.