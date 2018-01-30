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      В Ижевске сформируют четыре площадки комплексного устойчивого развития

      17:53, 30 января, 2018
      Анна Торхова
      17:53, 30 января, 2018
      Анна Торхова
      1075
      0
      #Ижевск\n#развитие\n#Удмуртия\n#развитие города\n#развитие территорий
      1075
      0

      Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин высказал претензии главе города за неизданные акты о комплексном устойчивом развитии территорий.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сформируют четыре территории приоритетного комплексного устойчивого развития. Всего к освоению планируется 11 площадок города, сообщает пресс-служба столицы.

      Приоритетными территориями выбраны:

      - территория, ограниченная улицей Максима Горького, переулок Интернациональный, улица Красная, улица Карла Либкнехта;

      - территория, ограниченная улицей Орджоникидзе, улица Советская, Карлутская набережная, улица Ленина;

      - часть поселка  Машиностроителей;

      - территория, ограниченная улицей Совхозной, переулок Спартаковский, улица Бабушкина, улица Ленина.

      «Создание территорий комплексного устойчивого развития поможет нам в решении сразу нескольких задач. Во-первых, расселение аварийного жилого фонда: на площадках со статусом КУРТ механизм выкупа земельных участков и имущества у юридических и физических лиц формализован. Выкуп производится по рыночной стоимости, сформированной по итогам объективной оценки. Это поможет застройщикам ускорить процесс освобождения территории под строительство», - рассказал глава Ижевска Юрий Тюрин.

      Также, по словам главы, это поможет в строительстве инфраструктурных объектов на условиях софинансирования и сделает микрорайоны более привлекательными для проживания.

      Напомним, ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин высказал претензии главе города за неизданные акты о комплексном устойчивом развитии территорий.

      17:53, 30 января, 2018
      Анна Торхова
      1075
      0
      #Ижевск\n#развитие\n#Удмуртия\n#развитие города\n#развитие территорий

       

       

       

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