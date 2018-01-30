В Ижевске сформируют четыре площадки комплексного устойчивого развития

Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин высказал претензии главе города за неизданные акты о комплексном устойчивом развитии территорий.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сформируют четыре территории приоритетного комплексного устойчивого развития. Всего к освоению планируется 11 площадок города, сообщает пресс-служба столицы.

Приоритетными территориями выбраны:

- территория, ограниченная улицей Максима Горького, переулок Интернациональный, улица Красная, улица Карла Либкнехта;

- территория, ограниченная улицей Орджоникидзе, улица Советская, Карлутская набережная, улица Ленина;

- часть поселка Машиностроителей;

- территория, ограниченная улицей Совхозной, переулок Спартаковский, улица Бабушкина, улица Ленина.

«Создание территорий комплексного устойчивого развития поможет нам в решении сразу нескольких задач. Во-первых, расселение аварийного жилого фонда: на площадках со статусом КУРТ механизм выкупа земельных участков и имущества у юридических и физических лиц формализован. Выкуп производится по рыночной стоимости, сформированной по итогам объективной оценки. Это поможет застройщикам ускорить процесс освобождения территории под строительство», - рассказал глава Ижевска Юрий Тюрин.

Также, по словам главы, это поможет в строительстве инфраструктурных объектов на условиях софинансирования и сделает микрорайоны более привлекательными для проживания.

Напомним, ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин высказал претензии главе города за неизданные акты о комплексном устойчивом развитии территорий.