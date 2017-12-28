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      Ухудшение теплоснабжения произойдет в нескольких районах Ижевска из-за ремонта магистрали

      10:40, 28 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      10:40, 28 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      637
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
      Фото: pixabay.com
      637
      0

      Специалисты «Удмуртских коммунальных систем» в четверг, 28 декабря, будут устранять дефект, выявленный на участке рядом с торговым центром «Столица».

      Ижевск. Удмуртия. Ухудшение теплоснабжения произойдет в нескольких районах Ижевска из-за ремонта магистрали. Специалисты «Удмуртских коммунальных систем» в четверг, 28 декабря, будут устранять дефект, выявленный на участке рядом с торговым центром «Столица», сообщает пресс-служба компании.

      «На время ремонта произойдет ухудшение параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения абонентов в «Восточных» микрорайонах, микрорайонах «Старого аэропорта», «Халтурина», «Ипподрома», улицы Автозаводской», - говорится в сообщении.

      Дефект на участке тепломагистрали обнаружили в начале декабря, тщательно обследован, после чего техническое руководство УКС приняло решение о ремонте трубопровода из-за риска развития аварийной ситуации.

      «Работы будут выполняться ремонтной службой УКСа, силами двух бригад. Плановый срок ремонта и введения ограничений подачи тепловых ресурсов - с 08:00 28 декабря до 04:00 29 декабря», - уточнили в компании.

      При этом коммунальщики поясняют, что работы на теплотрассе будут проводиться без отключения элеваторных узлов домов и учреждений. Это значит, что во внутридомовых системах отопления теплоноситель не сливается, он будет циркулировать, но с более низкой скоростью, незначительно остывая с течением времени. 

      10:40, 28 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      637
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы

       

       

       

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