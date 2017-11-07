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      Тихая гавань: плавучий остров в Ижевске закрепили ко дну пруда

      18:03, 07 ноября, 2017
      18:03, 07 ноября, 2017
      418
      0
      #Ижевск\n#Минприроды\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#природа\n#природа Удмуртии
      Фото: susanin.news
      418
      0

      Он перезимует на мелководье Ижевской акватории в районе ТЭЦ-1.

      Ижевск. Удмуртия. Завершились работы по закреплению плавучего острова ко дну Ижевского пруда. Как сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии, он проведет зиму на мелководье водохранилища в районе ТЭЦ-1.

      Для того, чтобы дрейфующий остров не уплыл установлены 50 свай длиной 5 м на расстоянии приблизительно 6-7 м друг от друга и 3-4 метра от кромки вглубь сплавины.

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      Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии

      Также отмечается, что в настоящее время прорабатывается возможность получения финансовой поддержки из федерального бюджета на удаление острова из акватории Ижевского водохранилища в 2018 году.

      Напеним, что теперь уже легендарный остров жители города заметили на Ижевском пруду весной 2017 года.

      Первоначальным вариантом утилизации сплавины было удаление ее из акватории водохранилища с размещением остатков на земельном участке в районе шлакоотвала. Однако желающих разделаться с плавучим островом не нашлось, поэтому были принято решение оставить его на мели на зиму

      Остров на ижевском пруду готовят к буксировке

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-05-31.

      18:03, 07 ноября, 2017
      418
      0
      #Ижевск\n#Минприроды\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#природа\n#природа Удмуртии

       

       

       

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