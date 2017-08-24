Инвестиционный проект планируется реализовать до 2019 года.

Воткинск. Удмуртия. Горнолыжный комплекс предложили построить в Воткинске. Как сообщает пресс-служба городской администрации, проект рассмотрели и одобрили на заседании общественного совета по инвестициям.

Горнолыжный комплекс «SKY-park» будет доступен для посетителей и зимой, и летом.

«Целью проекта является создание нового для Воткинска вида досуга, <…> позволяющего привлечь жителей города и его гостей к здоровому образу жизни, приятному и культурному времяпрепровождения», - отмечается в сообщении.

Инвестиционный проект планируется реализовать до 2019 года.