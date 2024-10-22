УдГУ вошёл в пилотный рейтинг университетов стран БРИКС

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский государственный университет вошёл в пилотный рейтинг университетов стран БРИКС 2024 года. Как сообщает пресс-служба вуза, его подготовила Ассоциация составителей рейтингов.

В итоговый список вошли 600 учебных заведений из десяти государств содружества: Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР.

Лидерами пилотного рейтинга стали Пекинский университет, МГУ имени М. В. Ломоносова и Университет Цинхуа.

Наибольшее количество участников рейтинга (207 университетов) расположено в Китае. Вторым государством по числу вузов в перечне стала Россия (161 вуз), третье место по этому параметру заняла Индия (93 вуза). Далее следует Бразилия (55 вузов) — страна БРИКС с наивысшей концентрацией сильных вузов за пределами Евразии. Иран представлен в рейтинге 27 вузами, все остальные государства-участники имеют менее 20 университетов в итоговом списке.

УдГУ стал единственным вузом Удмуртии, который вошёл в список. В пилотном рейтинге он входит в интервальную группу 501 – 600.