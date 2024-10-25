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Удмуртскими пельменями и татарской лепёшкой угощали лидеров стран БРИКС на ужине

14:10, 25 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Удмуртскими пельменями и татарской лепёшкой угощали лидеров стран БРИКС на ужине
14:10, 25 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Удмуртия\n#пельмени\n#БРИКС
Источник фото: ИА «Сусанин»
54
0

В сети появилось меню торжественной церемонии.

Казань. Татарстан. В интернете выложили меню торжественного ужина лидеров стран БРИКС на саммите, который проходил в Казани. Как сообщает RT, в нём оказались и традиционное удмуртское блюдо — пельмени. 

По данным меню, участникам саммита предложили пельмени с осетриной, судак с овощами и татарскую лепёшку «Кыстыбый» с картофелем. Напомним, само слово «пельмень» переводится с удмуртского («пельнянь») как «хлебное ухо».

Также напомним, что в июне депутат Госдумы Олег Гарин заступился за удмуртские пельмени, приняв вызов депутата Марии Бутиной, усомнившейся в том, что Удмуртия — родина пельменей. 

 

14:10, 25 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Удмуртия\n#пельмени\n#БРИКС