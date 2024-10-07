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Учителей Удмуртии начали готовить к преподаванию нового школьного предмета

14:40, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Учителей Удмуртии начали готовить к преподаванию нового школьного предмета
14:40, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
63
0
#Удмуртия\n#школа\n#учителя
Фото: Татьяна Чуракова
63
0

Преподавателей ОБЖ отправили на трёхдневные курсы.

Ижевск. Удмуртия. Школьных учителей ОБЖ отправили на прохождение спецкурсов в Удмуртии. Об этом сообщила вице-премьер республики Татьяна Чуракова.

На базе лагеря «Лесная сказка» более 550 слушателей в течение трёх дней пройдут профильную подготовку, чтобы в дальнейшем преподавать в школах «Основы безопасности и защиты Родины», который ввели на замену «Основам безопасности жизнедеятельности».

Учителям предстоит освоить в рамках курсов 11 разных модулей. Таким образом они смогут развить профессиональные компетенции и обменяться мнениями по изучению нового предмета.

«Желаю каждому участнику курсов получить новые знания, развивать свои компетенции, чтобы продолжать популяризацию ценности семьи, защиты своей Родины, преемственности поколений, спорта, любви к своей малой родине и стране», — написала Татьяна Чуракова.

14:40, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
63
0
#Удмуртия\n#школа\n#учителя