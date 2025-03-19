Ижевск. Удмуртия. Удмуртия войдет в число первых регионов России, где начнут тестировать новую модель оплаты труда педагогов. Помимо Удмуртии, эксперимент также запустят во Владимирской и Сахалинской областях. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Основная задача проекта — сократить разрыв в уровне заработных плат учителей между разными субъектами страны. Эти изменения станут частью масштабной стратегии развития образования до 2036 года, которая в настоящее время разрабатывается на федеральном уровне.

Как сообщила заместитель министра образования и науки Удмуртии Елизавета Романова на заседании круглого стола в Госсовете республики, с 2026 года регион перейдет на новую систему, которая должна значительно улучшить ситуацию в сфере образования. Одним из ключевых направлений станет возрождение системы подготовки педагогов со школьной скамьи. В учебных заведениях планируется организовать педагогические классы, где ученики смогут получить раннюю профориентацию. Выпускники таких классов продолжат обучение в колледжах и вузах.

С 2027 года новая стратегия начнет распространяться на другие регионы страны. В рамках проекта также обсуждается введение дополнительных мер мотивации для учителей, включая премии за достижения их учеников.

Согласно статистике, в 2025 году средняя зарплата педагога в России составляет около 35,5 тысяч рублей. Для сравнения, в Москве этот показатель достигает 109,8 тысяч рублей. Новая система призвана не только повысить доходы учителей, но и сделать профессию более привлекательной для молодежи.