С начала года 384 педагога в Удмуртии вышли на пенсию досрочно

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года в Удмуртии досрочно вышли на пенсию 384 педагога. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Удмуртии.

Оформить пенсию по возрасту досрочно могут работники сферы образования, которые имеют педагогический стаж не менее 25 лет, а также если их должность входит в утвержденный список для досрочного пенсионного обеспечения. В этом году перечень пополнился тьютором, инструктором по физкультуре, советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Учитывается также выполнение нормы педагогической нагрузки и пенсионные коэффициенты, с 2025 года — 30.

«Следует отметить, что срок выхода на пенсию досрочно при выработке необходимого педагогического стажа откладывается аналогично срокам повышения пенсионного возраста. Так, в 2024 году Отделение СФР по Удмуртии досрочно оформляет страховую пенсию по старости работникам, которые выработали педагогический стаж в 2021 году. В 2024 году отсрочка после выработки специального стажа составляет пять лет, поэтому, если педагог выработал стаж в этом году, оформить пенсию он сможет в 2029», — пояснила заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Удмуртии Елена Никулина.

Узнать свой педагогический стаж можно на портале Госуслуг.