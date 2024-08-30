Концерн «Калашников» подписал в четыре раза больше договоров целевого обучения, чем в прошлом году

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» заключил целевые контракты с абитуриентами. Как передаёт пресс-служба предприятия, в этом году удалось подписать в четыре раза больше договоров целевого обучения, чем в прошлом.

«Целевики» имеют значительные преимущества перед теми, кто поступает в вузы на общих основаниях. Они зачисляются на бюджетные места вне общего конкурса при наборе необходимого количества баллов ЕГЭ. Во время учёбы студенты проходят производственную и преддипломную практики на заводе. Старшекурсники могут совмещать учёбу с работой на предприятии по профессиональному направлению. При отличных результатах обучения с третьего курса студенты-«целевики» получают стипендию от работодателя. После выпуска из вуза им гарантирована работа по специальности в подразделениях АО «Концерн «Калашников».

В этом году часть будущих сотрудников завода станет обучаться в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова по направлениям «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Конструкторско–технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Мехатроника и робототехника», «Стрелково–пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», «Двигатели летательных аппаратов», «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» по квотам завода «Калашников».

Несколько абитуриентов стали студентами московских вузов — МГТУ «СТАНКИН» по направлению «Проектирование технологических машин и комплексов» и РХТУ имени Д. И. Менделеева по направлению «Химическая технология» в рамках квот от Минпромторга России. Соглашения с этими вузами были заключены предприятием впервые.