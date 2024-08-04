В Ижевске проверяют готовность школ к учебному году

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 5 августа начнут проверять школы Устиновского и Первомайского районов на предмет готовности к новому учебному году. Проверка продлится до 9 августа включительно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 29 июля специальная комиссия начала проверять состояние школ Ленинского, Индустриального и Октябрьского районов Ижевска. На данный момент обследовано более 40% образовательных учреждений города.

«Под особым контролем инспекторов — обеспечение комплексной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарное состояние помещений, готовность к отопительному сезону и организация питания», — высказалась замглавы администрации Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.

Напомним, что к новому учебному году готовы все детские сады Ижевска. Проверочные комиссии также подтвердили готовность к учебному году молодежных центров, школ искусств, спортивных школ и клубов — их в этом году проверяли впервые.