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УдГУ и ИжГТУ вошли в десятку лучших вузов ПФО

13:45, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
УдГУ и ИжГТУ вошли в десятку лучших вузов ПФО
13:45, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
76
0
#УдГУ\n#ИжГТУ\n#рейтинг\n#вузы
Фото: arzik2
76
0

Среди технических вузов ИжГТУ уступил лишь КГЭУ.

Ижевск. Удмуртия. УдГУ и ИжГТУ вошли в десятку лучших университетов ПФО. Исследование провела рейтинговая группа RAEX.

Удмуртский госуниверситет расположился на четвертом месте, уступив лишь Вятскому государственному университету, Нижегородскому государственному педагогическому университету имени К. Минина и Чувашскому государственному университету имени И. Н. Ульянова.

ИжГТУ в рейтинге поставили на девятое место, однако среди технических университетов вуз занимает почетное второе место, уступая лишь Казанскому государственному энергетическому университету.

Кроме того, в топ-15 рейтинга вошла Ижевская медакадемия. На последнее, 54-е место, поставили Глазовский государственный инженерно-педагогический институт имени В. Г. Короленко.

Вузы оценивали по следующим критериям: образование, наука и общество. Подробнее ознакомиться с методологией можно по ссылке.

13:45, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
76
0
#УдГУ\n#ИжГТУ\n#рейтинг\n#вузы