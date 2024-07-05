УдГУ и ИжГТУ вошли в десятку лучших вузов ПФО

Ижевск. Удмуртия. УдГУ и ИжГТУ вошли в десятку лучших университетов ПФО. Исследование провела рейтинговая группа RAEX.

Удмуртский госуниверситет расположился на четвертом месте, уступив лишь Вятскому государственному университету, Нижегородскому государственному педагогическому университету имени К. Минина и Чувашскому государственному университету имени И. Н. Ульянова.

ИжГТУ в рейтинге поставили на девятое место, однако среди технических университетов вуз занимает почетное второе место, уступая лишь Казанскому государственному энергетическому университету.

Кроме того, в топ-15 рейтинга вошла Ижевская медакадемия. На последнее, 54-е место, поставили Глазовский государственный инженерно-педагогический институт имени В. Г. Короленко.

Вузы оценивали по следующим критериям: образование, наука и общество. Подробнее ознакомиться с методологией можно по ссылке.