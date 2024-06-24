Удмуртия завоевала золото на межрегиональном этапе Чемпионата высоких технологий

Уссурийск. Приморский край. Удмуртский студент победил на межрегиональном этапе Чемпионата высоких технологий. Об этом сообщает министерство образования и науки Удмуртии.

На проходившем в Уссурийске Чемпионате по компетенции «Системы умного дома» Удмуртию представлял обучающийся по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» студент 3-го курса ижевского строительного техникума Кирилл Перевозчиков. На итоговых соревнованиях он занял 1-е место.

Всего в чемпионате приняли участие 16 регионов России.

«Поздравляю Кирилла с этим выдающимся результатом и желаю ему дальнейших успехов в профессиональном развитии!» — написала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Финал чемпионата пройдет в сентябре в Великом Новгороде. За победу будут бороться лучшие конкурсанты межрегионального этапа.