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Удмуртия завоевала золото на межрегиональном этапе Чемпионата высоких технологий

12:50, 24 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртия завоевала золото на межрегиональном этапе Чемпионата высоких технологий
12:50, 24 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
270
0
#Удмуртия\n#Приморский край\n#чемпионат России\n#технологии
Фото: Министерство образования и науки Удмуртии
270
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В соревновании приняли участие 16 регионов страны.

Уссурийск. Приморский край. Удмуртский студент победил на межрегиональном этапе Чемпионата высоких технологий. Об этом сообщает министерство образования и науки Удмуртии.

На проходившем в Уссурийске Чемпионате по компетенции  «Системы умного дома» Удмуртию представлял обучающийся по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» студент 3-го курса ижевского строительного техникума Кирилл Перевозчиков. На итоговых соревнованиях он занял 1-е место.

Всего в чемпионате приняли участие 16 регионов России.

«Поздравляю Кирилла с этим выдающимся результатом и желаю ему дальнейших успехов в профессиональном развитии!» — написала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Финал чемпионата пройдет в сентябре в Великом Новгороде. За победу будут бороться лучшие конкурсанты межрегионального этапа.

12:50, 24 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
270
0
#Удмуртия\n#Приморский край\n#чемпионат России\n#технологии