«Тотальный диктант» пройдёт в Ижевске 20 апреля

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 20 апреля пройдёт ежегодная всероссийская акция «Тотальный диктант» (6+). Об этом сообщают организаторы мероприятия в соцсетях.

Самая большая открытая площадка будет организована в Удмуртском государственном университете, где текст будут диктовать в двух аудиториях. На другие площадки необходима регистрация на сайте, так как количество мест на них ограничено.

Желающим проверить свою грамотность необходимо взять с собой пишущую ручку и паспорт для входа на площадку.