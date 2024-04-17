Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид

«Тотальный диктант» пройдёт в Ижевске 20 апреля

11:00, 17 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
«Тотальный диктант» пройдёт в Ижевске 20 апреля
11:00, 17 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
52
0
#тотальный диктант\n#Ижевск\n#Дебесы
Фото: ИА «Сусанин»
52
0

Участникам необходимо принести с собой ручку и паспорт.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 20 апреля пройдёт ежегодная всероссийская акция «Тотальный диктант» (6+). Об этом сообщают организаторы мероприятия в соцсетях.

Самая большая открытая площадка будет организована в Удмуртском государственном университете, где текст будут диктовать в двух аудиториях. На другие площадки необходима регистрация на сайте, так как количество мест на них ограничено.

Желающим проверить свою грамотность необходимо взять с собой пишущую ручку и паспорт для входа на площадку. 

11:00, 17 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
52
0
#тотальный диктант\n#Ижевск\n#Дебесы