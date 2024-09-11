В Удмуртии установили личность подозреваемой в убийстве новорождённого 

По данным следствия, девушка скрывала беременность, поэтому задушила ребёнка сразу после родов.
Дебёсы. Удмуртия. Личность подозреваемой в убийстве новорождённого ребенка в Удмуртии установлена. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
Напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения в общественном туалете села Дебёсы тела новорожденной девочки.
Следователи совместно с полицейскими установили подозреваемую в совершении преступления – 29-летнюю ижевчанку.
По данным следствия, девушка воспитывает двух несовершеннолетних детей и скрывала свою третью беременность. Накануне трагедии она приехала к родственникам в Дебесы, где в ночь на 26 августа в общественном туалете родила ребёнка, которого сразу после этого задушила.
Принимаются меры к установлению всех обстоятельстве произошедшего.