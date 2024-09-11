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В Удмуртии установили личность подозреваемой в убийстве новорождённого 

10:48, 11 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии установили личность подозреваемой в убийстве новорождённого 
10:48, 11 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
163
0
#Дебесы\n#Ижевск\n#детоубийца
Фото: СУ СКР по Удмуртии
163
0

По данным следствия, девушка скрывала беременность, поэтому задушила ребёнка сразу после родов.

Дебёсы. Удмуртия. Личность подозреваемой в убийстве новорождённого ребенка в Удмуртии установлена. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения в общественном туалете села Дебёсы тела новорожденной девочки.

Следователи совместно с полицейскими установили подозреваемую в совершении преступления – 29-летнюю ижевчанку.

По данным следствия, девушка воспитывает двух несовершеннолетних детей и скрывала свою третью беременность. Накануне трагедии она приехала к родственникам в Дебесы, где в ночь на 26 августа в общественном туалете родила ребёнка, которого сразу после этого задушила.

Принимаются меры к установлению всех обстоятельстве произошедшего. 

10:48, 11 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
163
0
#Дебесы\n#Ижевск\n#детоубийца