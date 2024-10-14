Уникальные письма между удмуртскими школьниками и Героем СССР нашла журналист из Тулы

Дебёсы. Удмуртия. Уникальные письма удмуртских школьников нашла журналист из Тулы. Об этом сообщает администрация Дебёсского района.

В найденных Юлианой Трофимовой материалах переписка велась между Героем СССР, уроженцем Дебёсского района Леонидом Васильевичем Рыковым и ижевскими пионерами. Дети делились своими достижениями, а Леонид Рыков давал им наставления. Письма датированы 1975-1977 годами.

«Мы эти письма, конечно, же передадим родственникам Леонида Васильевича. Одно из писем для озвучки видео нам прочитал Алексей Николаевич Рыков», — написали в администрации Дебёсского района.