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Уникальные письма между удмуртскими школьниками и Героем СССР нашла журналист из Тулы

08:30, 14 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Уникальные письма между удмуртскими школьниками и Героем СССР нашла журналист из Тулы
08:30, 14 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
85
0
#Дебесы\n#память\n#письма\n#СССР
Фото: скриншот из видео
85
0

Находка датируется 1975-1977 годами.

Дебёсы. Удмуртия. Уникальные письма удмуртских школьников нашла журналист из Тулы. Об этом сообщает администрация Дебёсского района.

В найденных Юлианой Трофимовой материалах переписка велась между Героем СССР, уроженцем Дебёсского района Леонидом Васильевичем Рыковым и ижевскими пионерами. Дети делились своими достижениями, а Леонид Рыков давал им наставления. Письма датированы 1975-1977 годами.

«Мы эти письма, конечно, же передадим родственникам Леонида Васильевича. Одно из писем для озвучки видео нам прочитал Алексей Николаевич Рыков», — написали в администрации Дебёсского района.

08:30, 14 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
85
0
#Дебесы\n#память\n#письма\n#СССР