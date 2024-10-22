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Обвиняемая в детоубийстве предстанет перед судом в Дебёсах

14:55, 22 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Обвиняемая в детоубийстве предстанет перед судом в Дебёсах
14:55, 22 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
147
0
#Дебесы\n#Ижевск\n#детоубийца
Источник фото: ИА «Сусанин»
147
0

Женщину обвиняют в удушении младенца сразу после родов в деревенском туалете.

Дебёсы. Удмуртия. Обвиняемая в убийстве своего новорождённого отправится под суд в Дебёсах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Отмечается, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Ижевска, обвиняемой по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка».

Напомним, по версии следствия, обвиняемая, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, скрывала свою беременность и не встала на учёт в поликлинике. Накануне случившегося она приехала в Дебёсы в гости к родственникам, где в ночь с 25 на 26 августа 2024 года в общественном туалете родила ребёнка, которого сразу после родов задушила.

Уголовное дело направлено в суд.

14:55, 22 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
147
0
#Дебесы\n#Ижевск\n#детоубийца