Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 24 февраля для родителей выпускников устроят ЕГЭ по базовой математике. Об этом сообщает Минобрнауки Удмуртии.

Акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» (18+) является всероссийской. На один день взрослым дают возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру единого государственного экзамена.

Родители напишут сокращенный вариант ЕГЭ по базовой математике. Такой экзамен устроят во всех городах и районах Удмуртии.

Кроме родителей ЕГЭ сдадут представители исполнительных органов власти, главы городов и районов, их заместители, депутаты, общественники и директора школ. Например, министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова побывает на экзамене в 56-й гимназии Ижевска.

В результате участники акции, как и выпускники школ, пройдут регистрацию, увидят, как выглядят рабочие места, как организован контроль за объективностью проведения экзамена и как печатаются и сканируются бланки. Вся процедура займёт один час.