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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Родители школьников в Удмуртии смогут написать ЕГЭ по базовой математике

14:20, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Родители школьников в Удмуртии смогут написать ЕГЭ по базовой математике
14:20, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЕГЭ\n#родители
Источник фото: Минобрнауки Удмуртии
32
0

Взрослые узнают, как организована работа в пункте проведения экзамена, и напишут сокращённый вариант теста.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 24 февраля для родителей выпускников устроят ЕГЭ по базовой математике. Об этом сообщает Минобрнауки Удмуртии. 

Акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» (18+) является всероссийской. На один день взрослым дают возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру единого государственного экзамена. 

Родители напишут сокращенный вариант ЕГЭ по базовой математике. Такой экзамен устроят во всех городах и районах Удмуртии. 

Кроме родителей ЕГЭ сдадут представители исполнительных органов власти, главы городов и районов, их заместители, депутаты, общественники и директора школ. Например, министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова побывает на экзамене в 56-й гимназии Ижевска. 

В результате участники акции, как и выпускники школ, пройдут регистрацию, увидят, как выглядят рабочие места, как организован контроль за объективностью проведения экзамена и как печатаются и сканируются бланки. Вся процедура займёт один час.  

14:20, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЕГЭ\n#родители