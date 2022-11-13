В ижевской школе кадетского движения открыли полосу препятствий

Ижевск. Удмуртия. Военизированную полосу препятствий открыли в школе кадетского движения Ижевска. Проект стоимостью почти 1,5 млн рублей реализовали в рамках программы инициативного бюджетирования, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Расположенная на территории школы кадетского движения имени О. Д. Матвеева полоса препятствий оборудована по стандартам военного троеборья. построили полосу препятствий. Трасса длиной 200 метров оснащена рвом, лестницей, стенкой с двумя проломами, лабиринтом «змейка», мостом, окопом, забором с наклонной доской. Соревнования на подобных полосах препятствий проводятся как в рамках программы военного троеборья, так и в виде самостоятельно й дисциплины.

«Школа у нас с кадетским направлением, поэтому полоса нужна и для физического развития школьников, и для специальной подготовки кадетов к различным соревнованиям. Полоса сделана по установленным стандартам. Когда наши дети встретятся с ней на соревнованиях, все элементы будут знакомыми и уже отработанными. В планах также оснастить школьный стадион круговой беговой дорожкой и обустроить спортивные площадки с тренажерами», — поделилась итогами и планами директор школы Надежда Горяйнова.

По ее словам, попробовать свои силы в прохождении полосы препятствий могут ученики других школ и вообще все желающие. Главное, согласовать тренировку с администрацией кадетского учреждения.

Первыми на старт на новой трассе вышли ученики 8-9 классов, а 26 ноября здесь пройдут районные соревнования для юношей-десятиклассников.

Проект реализован за счет средств республиканского и городского бюджетов, свой вклад внесли жители микрорайона и меценаты.

В школе близится к завершению и ремонт актового зала, это второй проект коллектива учреждения и родительского сообщества в рамках программы инициативного бюджетирования. В зале меняют полы, сцену, идет покраска стен. Ремонт планируется завершить до конца ноября. Также для обновленного помещения приобретено световое и акустическое оборудование.