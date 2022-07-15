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Сто баллов на ЕГЭ набрали 28 одиннадцатиклассников из Ижевска

17:40, 15 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Сто баллов на ЕГЭ набрали 28 одиннадцатиклассников из Ижевска
17:40, 15 июля, 2022
Екатерина Сентемова
86
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЕГЭ\n#школьники\n#результаты
Фото: vk.com(Светлана Болотникова)
86
0

Более 60% выпускников написали экзамены на 80-100 баллов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2022 году 28 одиннадцатиклассников написали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Максимальные баллы выпускники получили по таким предметам, как: русский язык, математика, химия, география, литература, история и информатика.

Более 60% одиннадцатиклассников написали экзаменационные работы по одному или двум предметам на высокие баллы — от 80 до 100.

Стабильно самым популярным экзаменом остается обществознание, его выбирают более 46% школьников Ижевска. А около 30% учеников пишут ЕГЭ по информатике, биологии и физике. 

Всего в 2022 году выпускные экзамены сдавали более 6,2 тыс. девятиклассников и 2,9 тыс. выпускников 11-х классов. 

17:40, 15 июля, 2022
Екатерина Сентемова
86
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЕГЭ\n#школьники\n#результаты