Сто баллов на ЕГЭ набрали 28 одиннадцатиклассников из Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2022 году 28 одиннадцатиклассников написали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Максимальные баллы выпускники получили по таким предметам, как: русский язык, математика, химия, география, литература, история и информатика.

Более 60% одиннадцатиклассников написали экзаменационные работы по одному или двум предметам на высокие баллы — от 80 до 100.

Стабильно самым популярным экзаменом остается обществознание, его выбирают более 46% школьников Ижевска. А около 30% учеников пишут ЕГЭ по информатике, биологии и физике.

Всего в 2022 году выпускные экзамены сдавали более 6,2 тыс. девятиклассников и 2,9 тыс. выпускников 11-х классов.