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В детском саду №90 в Ижевске открыли STEAM-лабораторию

11:15, 29 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
В детском саду №90 в Ижевске открыли STEAM-лабораторию
11:15, 29 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
397
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инициативы\n#детские сады
Фото: пресс-служба Минобрнауки УР
397
0

Проект реализовали в рамках инициативного бюджетирования.

Ижевск. Удмуртия. В детском саду №90 В Ижевске появилось новое инновационное пространство — STEAM-лаборатория. Как сообщила пресс-служба Минобрнауки Удмуртии, проект стал одним из победителей конкурса по инициативному бюджетированию.

Составляющая обучения по методике STEAM-образования — экспериментально-инженерная деятельность. В игровой форме дети учатся считать, измерять, сравнивать, приобретать навыки общения. Новая STEAM-лаборатория оснащена разнообразными конструкторами для развития пространственного мышления, наборами для робототехники, современной мультстудией, мини-садом для выращивания растений.

«Уверена, благодаря новым методикам из наших малышей вырастут выдающиеся инженеры, программисты, математики. Дети получают колоссальный опыт в области робототехники, естественных наук, инжиниринга, проектной и исследовательской деятельности», — рассказала заведующая детсадом Анастасия Васильева.

Финансирование проекта составило почти 730 тыс. рублей — субсидия республиканского и городского бюджетов. Также свой вклад внесли родители дошкольников, инициаторы проекта.

Отмечается, что в 2022 году педагоги планируют вновь принять участие в конкурсе инициативного бюджетирования. На очереди — обновление спортивной площадки.

11:15, 29 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
397
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инициативы\n#детские сады
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