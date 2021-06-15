Он возглавлял университет с 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. Валерий Грахов покидает пост ректора ИжГТУ. С 16 июня исполнять обязанности руководителя вуза будет первый проректор Александр Губерт, сообщает пресс-служба университета.

«Министерство науки и высшего образования России удовлетворило заявление Валерия Грахова о сложении им полномочий ректора Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова», - говорится в сообщении.

Информация о том, что Валерий Грахов собирается оставить должность ректора, появилась в марте этого года. Причиной ухода было названо состояние здоровья. Срок полномочий Грахова на посту руководителя ИжГТУ истекал в июне 2022 года.

Наша справка: Валерий Грахов – доктор экономических наук, профессор, заслуженный строитель Российской Федерации. В 1981 году закончил Ижевский механический институт (позднее - ИжГТУ) по специальности «инженер-строитель». Возглавлял ряд предприятий этой отрасли, в том числе один крупнейших в Удмуртии строительных комбинатов – Камский завод ЖБИиК. Работал заместителем главы администрации Ижевска по строительству. В 2011 году в ИжГТУ занял пост заведующего кафедрой «Промышленное и гражданское строительство». В 2017 году Валерий Грахов был избран ректором университета.