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Валерий Грахов уходит с должности ректора ИжГТУ по состоянию здоровья

10:40, 16 марта, 2021
Юрий Абашев
Валерий Грахов уходит с должности ректора ИжГТУ по состоянию здоровья
10:40, 16 марта, 2021
Юрий Абашев
826
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#высшее образование
Фото: vk.com/istukalashnikov
826
0

Его заявление рассматривается в Москве.

Ижевск. Удмуртия. Ректор Ижевского государственного технического университета имени Михаила Калашникова (ИжГТУ) Валерий Грахов уходит со своего поста. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе учреждения.

Причиной стало неудовлетворительное состояние здоровья Грахова. Он продолжит выполнять обязанности руководителя ИжГТУ, пока его заявление находится на рассмотрении в Москве. Исполняющего обязанности назначат в ближайшее время.

После Грахов займётся научной деятельностью в институте строительства и архитектуры. Должность ректора он занял 21 июля 2017 года, срок полномочий истекал 20 июня 2022 года.

10:40, 16 марта, 2021
Юрий Абашев
826
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#высшее образование