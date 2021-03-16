Валерий Грахов уходит с должности ректора ИжГТУ по состоянию здоровья

Его заявление рассматривается в Москве.

Ижевск. Удмуртия. Ректор Ижевского государственного технического университета имени Михаила Калашникова (ИжГТУ) Валерий Грахов уходит со своего поста. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе учреждения.

Причиной стало неудовлетворительное состояние здоровья Грахова. Он продолжит выполнять обязанности руководителя ИжГТУ, пока его заявление находится на рассмотрении в Москве. Исполняющего обязанности назначат в ближайшее время.

После Грахов займётся научной деятельностью в институте строительства и архитектуры. Должность ректора он занял 21 июля 2017 года, срок полномочий истекал 20 июня 2022 года.