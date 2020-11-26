Для проверки работы новой системы охраны могут отобрать до 10 школ и детсадов Ижевска

В рамках реализации проекта будет создана рабочая группа.

Ижевск. Удмуртия. Новую систему охраны в детсадах и школах Ижевска планируют запустить в пилотном режиме в 3-10 учреждениях. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщила председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

По ее словам, сразу массово внедрять систему не стоит. «Только после того как система будет отработана, а возможные проблемы выявлены и решены, проект можно будет запускать в масштабе всего города», - уточнила Власова.

Контролировать реализацию проекта будет рабочая группа, в которую войдут представители образовательных учреждений, родительского комитета, Общественной палаты города, экспертов в сфере охраны.

Напомним, муниципальный контракт заключат на 3 года. На конкурс может заявиться любая организация. Если система покажет неполный охват территории, подрядчику предстоит за свой счет доустановить оборудование.

В связи с переходом на систему датчиков и видеонаблюдения в Ижевске под увольнение попадут сторожа. Им предложат другие вакансии. По тревоге на место будет выезжать спецотряд.