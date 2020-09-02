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Элементы дистанционного обучения могут ввести в школах Удмуртии

21:00, 02 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
Элементы дистанционного обучения могут ввести в школах Удмуртии
21:00, 02 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
27
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#онлайн
Фото: pixabay.com
27
0

Образовательные учреждения смогут самостоятельно принять решение о форме «дистанционки».

Ижевск. Удмуртия. Элементы дистанционного обучения могут ввести в школах Удмуртии. Об этом в эфире «БречаловLive» рассказала министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Решение о необходимости введения таких мер сможет принять учебное заведение самостоятельно, чтобы разгрузить оффлайн-занятия. Напомним, что образовательные учреждения региона начали учебный год в обычном формате 1 сентября.

«В приоритете очное обучение 1, 9, 11 классы. В остальных классах «дистант» можно применять в разумных пределах, включать его в расписание. Все зависит от конкретной школы и готовности к «дистанту». Сегодня мы также в школе №24 Ижевска обсуждали этот вопрос и, по мнению руководителя школы, можно чередовать неделями. Я пока порекомендовала к этому не переходить. Один, два дня, отдельные предметы на «дистант» — это решает сама школа. Но в целом обучение очное», — отметила Светлана Болотникова.

Напомним, что ученикам и педагогам в школах разрешили не носить медицинские маски. У всех на входе в здание проверяют температуру. В учебных заведениях предусмотрено разделение потоков учащихся, отдельные входы для младшей и старшей школы. Позже в школах региона примут усиленные меры по профилактике ОРВИ и гриппа.  



21:00, 02 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
27
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#онлайн

 

 

 


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