Разделение потоков и минимальная «дистанционка»: как будут учиться школьники Ижевска

Линейки 1 сентября пройдут во всех школах города.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о подготовке школ города к новому учебному году. Сделал это градоначальник в утреннем прямом эфире в соцсетях, находясь в новом здании школы №20.

Глава города выделил восемь основных пунктов нового режима обучения:

1) ежедневная утренняя термометрия «всяк сюда входящего»; разделение потоков учащихся, отдельные входы для младшей и старшей школы; начало учебного процесса не раньше 8:00;

2) свой кабинет закреплён за каждым классом; исключение — лабораторные классы;

3) в актовом зале и спортзале одновременно может заниматься только один класс;

4) усиление дезобработки, пятидневный минимальный запас СИЗов должен быть в каждой школе;

5) в столовой — разделение потоков учащихся по графику;

6) массовые мероприятия запрещены; исключение — линейка 1 сентября;

7) дистанционная форма обучения будет использоваться только по факультативам; по максимуму предметов — очное обучение;

8) установка рециркуляторов на входе, в актовом зале, спортзале, столовой и в лабораториях.

Олег Бекмеметьев отметил, что дополнительные меры предосторожности только приветствуются.

Напомним, ранее министр образования и науки Удмуртии рассказала о ношении масок в школах республики.