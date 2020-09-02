Классы будут уходить на карантин при выявлении 10% заболевших.

Ижевск. Удмуртия. В школах Удмуртии примут усиленные меры по профилактике ОРВИ и гриппа. Об этом в эфире «БречаловLive» рассказал министр здравоохранения Удмуртской Республики Георгий Щербак.



«Если до коронавирусной инфекции у нас возникало в школьных коллективах до 20% заражения среди учащихся, такой класс закрывался на карантин. В этом году меры ужесточены. Теперь при появлении 10% таких заболевших школьников классы будут закрываться на карантин и будут приниматься те же самые мероприятия, что проводились в предыдущие годы», — отметил Георгий Щербак.

«Очень много сообщений и переживаний на тему готовности к росту заболеваемости, росту ОРВИ в осенний период. Система здравоохранения у нас готова. Врачи, коллективы Covid-наших центров, районный больниц, несмотря на ситуацию все равно, значит, оказывают медицинскую помощь высокого уровня», — добавил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.