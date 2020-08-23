Студент Удмуртского госуниверситета победил во всероссийском конкурсе инновационных проектов

На реализацию проекта Евгений Чурин получит грант в 500 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Студент Института нефти и газа имени М. С. Гуцериева УдГУ Евгений Чурин победил во Всероссийском конкурсе инновационных проектов «УМНИК-Цифровой нефтегаз». Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки республики.

Евгений успешно выступил с проектом «Разработка цифрового модуля для моделирования характера проникновения буровых растворов с применением образцов горных пород вскрываемого продуктивного разреза нефтегазовых месторождений». На его реализацию студент получит грант в размере 500 тыс. рублей.

В рамках конкурса были отмечены проекты по таким перспективным технологиям в разведке, нефтедобыче, транспортировке и переработке углеводородов, как искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальности.

Всего победителями конкурса стали 45 человек.

Конкурс направлен на оказание поддержки студентам, аспирантам, молодым ученым и предпринимателям, имеющим проекты, которые могут способствовать цифровой трансформации российской нефтегазовой отрасли.