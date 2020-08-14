Более 87 тыс школьников обеспечат бесплатным горячим питанием в Удмуртии

В республике разрабатывают единое меню для образовательных учреждений.

Ижевск. Удмуртия. 87 473 школьников обеспечат бесплатным горячим питанием в Удмуртии в новом учебном году. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республике.

В январе 2020 года было принято решение, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. С февраля в Удмуртии начался мониторинг пищевых блоков образовательных организаций.

«За это время был произведён ремонт, закуплено новое технологическое оборудование. Сейчас разрабатывается единое меню для всех школ республики», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее в регионе ученики начальных классов сельских школ получали бесплатно горячий завтра, а дети в городских школах – булочку и молоко.