Организаторы конкурса «Крылья науки-2020» в Ижевске поздравили всех участников и призеров

Они подготовили для них видеоролик.

Ижевск. Удмуртия. Организаторы ежегодного городского конкурса «Крылья науки – 2020», прошедшего в Ижевске, поздравили всех его победителей и участников. Напомним, итоги были подведены 22 апреля. Для конкурса 145 юных исследователей, воспитанников дошкольных образовательных учреждений Ижевска подготовили проекты по пяти направлениям. В финал прошли 25 из них.

Организаторы (Управление образования администрации города и информационно-методический центр «Альтернатива») и партнеры «Крыльев науки» с нетерпением ждут снятия режима самоизоляции для того, чтобы вручить дипломы и подарки всем победителям и участникам.