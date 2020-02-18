В Удмуртии родитель попался с телефоном на Едином дне сдачи ЕГЭ

Мамы и папы сдавали экзамен по истории.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в четвертый раз стартовала всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В связи с тем, что в этом году отмечается 75-летие Великой Победы, 17 февраля взрослые в Ижевске проверили свои знания по истории, сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Перед сдачей экзамена каждый участник прошел сканирование металлоискателем. С собой можно было взять только воду, паспорт и гелевую ручку. Одного из родителей педагог удалил из аудитории - он пронес на экзамен телефон, написала на своей странице в соцсети Вконтакте министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

Специально для акции Рособрнадзор разработал сокращенные варианты работ, на выполнение которых дается 30 минут. Мамам и папам предстояло кратко ответить на 8 заданий, еще два задания требовали рассуждений. Акция задумана с той целью, чтобы взрослые могли лично оценить процедуру ЕГЭ, которую проходят их дети.

Результаты экзамена по истории будут известны 19 февраля. До конца месяца к акции присоединятся все муниципалитеты. 20 февраля родители напишут ЕГЭ в Завьяловском районе, 19 февраля – В Малой Пурге.

Отметим, в 2020 году в Удмуртии ЕГЭ будут сдавать почти 7 тыс. одиннадцатиклассников, 193 обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений, а также 604 выпускника прошлых лет.