Более 70 студентов из Ижевска станут общественными наблюдателями ГИА

Всего за проведением экзаменов будет следить около 460 человек.

Ижевск. Удмуртия. Более 170 студентов СПО со всей Удмуртии прошли обучение на общественных наблюдателей государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Участниками семинара стали 70 студентов из Ижевска. По видеоконференции присоединились ещё порядка 100 учащихся СПО из Можги, Глазова, Сарапула, Воткинска, Увы, Дебес, Сюмсей, Игры и других населенных пунктов Удмуртии.

«В прошлом году во время ГИА общественными наблюдателями стали более 200 человек. В 2020 году за проведением экзаменов у девятиклассников будут наблюдать примерно 460 человек, на ЕГЭ планируется привлечь 200 наблюдателей», — сказала специалист Регионального центра обработки информации Наталья Канакова.

Студенты будут следить за объективностью и прозрачностью проведения итоговой аттестации. Стать наблюдателем может любой гражданин России, которому исполнилось 18 лет. Для этого нужно написать заявление на аккредитацию в министерстве образования Удмуртии и пройти обучение.